صور.. لجنة فنية لمتابعة جاهزية مخرات السيول لموسم الأمطار بسفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، عمل اللجنة الفنية للإدارة العامة للمياه الجوفية والهيئة العامة للطرق والكباري، للمرور على السدود والبحيرات الصناعية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال موسم الامطار، ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الري بالتنسيق مع المحافظة وإدارة الأزمات.

وكلفت "المغربي" إدارة الأزمات وإدارة المتابعة الميدانية، بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية، ومسؤولي الطرق والكباري، بالمرور على كباري ومخرات السيول، وإزالة أي عقبات تواجه الاستعداد للسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "المغربي" في تصريح لها، اليوم السبت، إلى أن اللجنة الفنية تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية وهيئة الطرق والكبارى وإدارة الأزمات، وتختص بالمرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ بمدينة سفاجا، وإعداد تقرير شامل حول جاهزيتها وتطهيرها.

وأضافت المغربي إن إدارة النظافة وإدارة البيئة قامت بتنظيف وتطهير برابخ السيول الواقعه أسفل الطرق الرئيسية، باستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.