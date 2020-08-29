غلق مقاهي لتقديم الشيشة بالشرقية

أعلن الدكتور ممودح غراب محافظ الشرقية، غلق عدد من المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشنت رئاسة حي أول الزقازيق، حملة مكبرة، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق لمتابعة المقاهي والكافيهات، للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء، ومنع تقديم الشيشة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المقاهي المخالفة بطريق هرية والشوبك بالمدينة لتقديم الشيشة لروادها، ومصادرة 17 شيشة من المقاهي المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياق متصل شنت رئاسة حي أول، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات، شملت شارع الجيش والمحطة وميدان التحرير وميدان عرابي وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبو عميرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.