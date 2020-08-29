10% نسبة تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الأولى والثانية

أكد السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق 2020، مقرر انطلاقها خلال 72 ساعة عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، لمرحلتي التنسيق الأولى والثانية، مؤكدا أنه وفقا لقررات المجلس الأعلى للجامعات فأنها ستكون في ضوء النسبة المقررة بـ10% من الأعداد المقررة للكليات وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

"عطا": تطبيق الإجراءات الاحترزاية بالمعامل في تنسيق المرحلة الثانية

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه ستم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثناء تسجيل الطلاب للرغبات من خلال معامل التنسيق، مؤكدا على أنه لن يسمح بدخول الطلاب وذويهم لمعامل التنسيق دون إرتداء كمامة للمحافظة عليهم وذويهم من الإصابة بأي مرض.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفًا و855 طالبًا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبًا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.