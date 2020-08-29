إصلاح عطل بخط مياه رئيسي في مدينة الشهداء بالمنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الانتهاء من إصلاح عطل بحاري بشارع المركز بمدينة الشهداء.

وأضاف صالح أنه جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من حفار وعربيه كسح، لسرعه إنهاء العطل وكذلك تأمين المكان بواسطة مسؤول السلامة والصحة المهنيه بالفرع.

وأشار إلى أن الشركة، تسعى إلى تحسين الخدمات التي تقدمها في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.