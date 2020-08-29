زعيم المعارضة التركية: حكومة أردوغان لا تثق في العملة الوطنية

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، إن حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، لا تثق في العملة التركية الوطنية، حتى إنها أصبحت تقرض المواطنين بالدولار الأمريكي.

وأشار أوغلو في حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن قيمة العجز بلغت 139.2 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2020، مؤكدًا أن ذلك أعلى قيمة عجز سجلتها الميزانية في تاريخ الجمهورية التركية على الإطلاق، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وشارك زعيم المعارضة التركية، البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا تحت عنوان "حقائق مؤلمة"، وقال أوغلو، إن الدين الخارجي لتركيا، والمقرر سداده خلال 12 شهرًا مقبلة قد بلغ 171.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وبسبب انخفاض قيمة الليرة التركية زادت تكلفة هذا الدين للجمهور فقط في أغسطس، بمقدار 70 مليار ليرة تركية.

وأضاف كليتشدار أوغلو أنه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، دفعت الحكومة 53.7 مليار ليرة من الموازنة لسد عجز نظام الضمان الاجتماعي.

كما سدد النظام التركي، فوائد إجمالية بلغت 79.9 مليار ليرة، وارتفعت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية بين إجمالي الودائع في البنوك إلى 53.6 %.

وأضاف أوغلو: "لا توجد ثقة في الليرة التركية. والعملات الأجنبية والذهب في خزينة البنك المركزي لا يمكن أن تفي بديونها. وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي قيمة 37.8 مليار دولار".

وتابع أوغلو، قائلا: "أما الأمر الأكثر إيلامًا هو أن حكومة أردوغان أيضًا لا تثق في الليرة التركية، حتى أنهم يقترضون بالدولار من مواطنيهم. إلى أين وصلت تركيا؟".