الأسقفية تستكمل "معا من أجل مصر" بعرض فيلم عن قبول الآخر

استكمل مشروع معًا من أجل مصر فعاليات مبادرة مجتمع القاهرة من خلال نشاط ثقافى لعرض ومناقشة فيلم (freedom Writers)، في مقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت الفعاليات بنشاط ثقافى بعرض ومناقشة فيلم (freedom Writers) يحكى قضية التنوع والاختلاف العرقى وكيفية مواجهة مثل هذه القضايا فى مجتمعنا الحالى، إذ يحكى الفيلم عن قصة حقيقية مأخوذة من رواية للكاتبة إيرين جرويل التي كتبت عن تجربتها الشخصية إذ قُدر لها أت تكون فى وسط ملئ بالاختلاط العرقي والنزاعات فكل تلميذ كانت له قصته المؤلمة إثر هذا الصراع العرقي.

وتلى الفيلم حلقة نقاشية أدارها "عصام فايز" الممثل ومدرب المسرح التفاعلى، دار النقاش عن كيفية ترسيخ مبدأ التعاون وقبول الآخر بصرف النظر عن جنسه ولونه ومعتقداته.

كانت مبادرة مجتمع القاهرة بدأت في 14 من أغسطس بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث بدأت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينة السادات بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.