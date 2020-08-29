افتتاح 3 مشروعات خدمية بـ9 ملايين جنيه في العيد القومي للوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية، بتكلفة 9 ملايين و350 ألف جنيه، وافتتاحها في العيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر المقبل.

وأكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، الانتهاء من إقامة مول تجاري تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين بمركز بلاط بتكلفة 5.5 مليون جنيه، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي المركز وقراه، ليكون خامس فرع من سلسلة المولات التجارية بالمحافظة بواقع مول في كل مركز إداري من المراكز الإدارية الخمسة، مشيرًا إلى أنه يُجرى وجاري تجهيز المول ليفتتح في العيد القومي للمحافظة الشهر المقبل.

وأضاف "صلاح"، أنه جرى الانتهاء من إقامة مركز خدمة مواطنين مطور بتكلفة 3 ملايين جنيه في مدينة موط بمركز الداخلة، ومركز ثان في قرية غرب الموهوب بتكلفة 850 الف جنيه، وجاري حاليًا تجهيزهما تمهيدًا لافتتاحهما في العيد القومي للمحافظة أكتوبر المقبل.