محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2019/2020، في احتفالية أقامتها المحافظة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والقيادات التنفيذية في الديوان العام بمدينة الخارجة.

وجرى منح الأوائل شهادات تقدير ومبالغ مالية قيمة، وذلك بواقع مبلغ 30 ألف جنيه للأول بالقسم العلمي و20 ألف جنيه للأول بالقسم الأدبي، بالإضافة إلي منح باقي الأوائل مبالغ مالية حسب الترتيب.

وقرر المحافظ، زيادة قيمة المكافأة للطالبة الحاصلة على المركز الأول من المكفوفين تقديراً لجهودها وتشجيعا لها.

وأكد الزملوط، أن الهدف من التكريم هو تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق طوال فترة دراستهم المقبلة، الذي سيعود بالنفع لرفعة وطننا الغالي مصر.