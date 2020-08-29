الأورمان: إجراء 4051 عملية مجاناً لمرضى القلب ببني سويف

أعلنت جمعية "الأورمان"، اليوم السبت، عن تنفيذها عدد 4051 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجاناً لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وأكد نائب مدير عام جمعية الأورمان، محمود فؤاد، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخاصةً علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً، نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج، والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأوضح "فؤاد" أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وفي جميع مراكز محافظة بني سويف، الواسطى، و ناصر، وبني سويف، وأهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب في عدد من الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

ولفت إلى أن الجمعية نجحت، حتى الآن، في اجراء ما يقرب من 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.