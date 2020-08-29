عبدالغفار: نفذنا 177 مشروعا في الجامعات الحكومية بتكلفة 7.2 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، إنه تم إضافة جامعات الوادي الجديد ومطروح والأقصر والغردقة لتوفير التعليم الجامعي المجاني في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، أن كل جامعة فيها 35 كلية و188 برنامجا وبها كليات معنية بالعلوم المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات.

وأوضح عبدالغفار أن الجامعات الأهلية بدأت بشرق الإسماعلية التابعة لقناة السويس والسلام شرق بروسعيد التابعة لجامعة بورسعيد بالإضافة لـ 6 جامعات أهلية جارٍ تنفيذهم.

وأشار إلى أن المشاريع القومية في مجال التعليم بلغت 177 مشروعا بتكلفة 7.2 مليار في 27 جامعة حكومية مجانية تشمل مستشفيات وقاعات تدريس واحتفالات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي صدق على عمل بنية تحتية معلوماتية للجامعات المصرية بتكلفة تصل لـ4.7 مليار جنيه ليكون هناك حرم جامعي ذكي.

وأكد أنهم بدأوا في المرحلة الأولى للجامعات التكنولوجية بالقاهرة الجديد وبني سويف وقويسنا بتكلفة 3.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها جامعات مرتبطة بالمناطق الصناعية واحتياج الصناعات في الأقليم والاهتمام بالصناعات المختلفة من ناحية التدريب والتأهيل الكافي.