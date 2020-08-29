التعليم العالي: 30 ألف طالب مصري يدرسون سنويا بأوروبا وأفريقيا وآسيا

أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بمشروع الجامعات الأهلية الجديدة، لافتة إلى أنها نقلة حضارية وعصرية للتعليم الجامعي، مشيرة إلى أن هناك عددا من التخصصات العصرية الفريدة التي تؤهل لسوق العمل محلياً ودولياً وتتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل.

وأضافت كمال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن 30 ألف طالب مصري سنوياً يدرسون في الجامعات خارج حدود مصر، في عدد من الدول سواء كانت أوربية أو أفريقية والآسيوية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف إنشاء الجامعات الهلية والدولية، هو استقطاب الطلاب العرب والأجانب للدراسة في مصر، فضلاً عن المحافظة على الطلاب المصريين من السفر للخارج لتلقي التعلم، والاستفادة من ذات الخدمات التعليمية داخل حدود مصر، بالإضافة إلى المحافظة على العقول المصرية النابغة من الهجرة خارج مصر.

وتابعت رئيس الإدارة العامة للوافدين، أن مصر بفتحها للجامعات الأهلية ساهمت في الحد من فرص السفر للطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وذلك نظراً لوجود الجامعات المرغوبة لديهم داخل حدود مصر، وتضاهي كبرى الجامعات العالمية.

وبالنسبة للجامعات الأهلية الجديدة، أوضحت أنه سيجرى الفترة المقبلة تحديد موعد فتح باب التسجيل للالتحاق للطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، مؤكدة أن الإدارة العامة للوافدين فور الإعلان عن بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة للعام الجامعي الجديد، شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب غير المصريين للسؤال وكيفية الالتحاق بتلك الجامعات.

وأكدت ان الجامعات الأهلية الجديدة، تضم العشرات من التخصصات العلمية المؤهلة لسوق العمل محلياً ودولياً وتتماشى مع وظائف المستقبل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطرق للحديث للجامعات الأهلية الحديثة، قائلا "كنت أتمنى أوريكو حجم الطلبة المصريين اللي بيخرجوا خارج مصر في دول العالم كلها علشان يتعلموا.. في حجم معتبر من الأسر بتودي بتعلم أبنائها في الجامعات الخارجية.. في جامعات معتبرة ومحترمة جدا وفي جامعات أخرى لأ.. في 20 مليار جنيه بيخرجوا برة مصر سنويا وعملة صعبة بتخرج وعقول مصرية بتخرج وأغلبهم مبيرجعش".

وأضاف الرئيس: "إحنا عندنا طلبة في مصر بيصرفوا 30 و35 ألف دولار تكلفة سنوية للطالب في التعليم ببعض الجامعات، والفكرة تعليمية ومش مالية، إنه الطلاب يببقى موجود على أرضنا ويتعلم على أرضنا من غير ما يخرج يتعلم برة".

وتابع الرئيس: "وزير التعليم العالي اتكلم على علوم جديدة في الجامعات الأهلية الجديدة.. لأننا كنا بنقول دوروا على ربط التعليم بسوق العمل، وجامعتنا المصرية تخرج عشرات الآلاف من الطلاب سنويا، وكلهم مش مربوطين بسوق العمل وجبنا كل العلوم الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة اللي تخلي ولادنا جاهزين في سوق العمل في مصر أو فرص العمل في الخارج، ويمكن الناس تخاف تودي ولادها تدرس في الجامعات الجديدة لكن ده فرصة كبيرة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.