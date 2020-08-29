عبدالغفار: 20 ألف طالب يسافرون للخارج وينفقون 20 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، إن الطلاب المصريين الذين يسافرون للخارج للدراسة الجامعية يصل عددهم إلى 20 ألف طالب بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية، أن هؤلاء الطلاب بيخرجوا لخارج مصر سنويا بخلاف العملة الصعبة التي يتم إهدارها والعقول المصرية التي تخرج ولا تعود.

وأشار إلى أن الجامعات الدولية الجديدة في مصر تعتبر محاولة لاكتساب الطلاب بدلا من مغادرتهم لأرض الوطن، مؤكدًا أنه سيكون هناك شهادات وتوأمة مع كبرى الجامعات، مشددًا على أن ذلك يساهم في تقليل الاغتراب وهروب الأموال والتأثر الاقتصادي.

وأوضح أن الجامعات الدولية تتنافس مع الجهات العالمية وأنهم قصدوا في تصميم البرامج أن تكون كلها تخصصات يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وأن ذلك سيتحقق من خلال البرامج ومنها برامج بيئية وفي التخصصات المختلفة وتتوازن مع المعارف وسوق العمل.