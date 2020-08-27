مصرع طالبة دهسها قطار في بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الخميس، دهسها أحد قطارات الوجه القبلي، بمزلقان الشاملة، بمدينة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا باصطدام قطار بفتاة في منتصف العقد الثاني من العمر بالقرب من مزلقان الشاملة، بمدينة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بسيارة نقلت جثة المتوفية على مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفية تدعى "عليا أ.ح"، 16 سنة، مقيمة قرية شريف باشا بمركز بني سويف، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.