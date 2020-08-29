حبس 4 متهمين بإشعال النار في تاجر فاكهة بسمنود

أمرت نيابة سمنود، في محافظة الغربية، بإشراف المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، المستشار عماد سالم، اليوم، بحبس 4 متهمين بإشعال النيران في تاجر فاكهة وخضروات، باستخدام مواد حارقه "مولوتوف"، بسبب خلاف على الأسعار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من رئيس مباحث مركز سمنود، العميد أحمد العيدروسي، يفيد بورود بلاغ بتعرض المدعو "أحمد عبد العزيز الفلاح"، 31 سنة، تاجر فاكهة، للحرق، عقب قيام 4 أشخاص بسكب كمية من "المولوتوف" عليه، وأشعلوا النار فيه، داخل المحل الخاص به.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الامنية إلى محل البلاغ، بقيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة الكبرى، العقيد خالد عبدالفتاح، ورئيس مباحث المركز، الرائد محمد عمارة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهمين الأربعة يعملون في تجارة الفاكهة والخضروات بجوار محل المجني عليه، وأن هناك خلافات بين المتهمين والمجني عليه، إثر قيام المجني عليه ببيع الفاكهة والخضروات بسعر أقل من المتهمين، مما دفعهم إلى الانتقام منه وإشعال النار به داخل المحل الخاص به.

تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابه العامة لتولي التحقيقات، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.