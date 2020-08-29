"الهيئة الهندسية": الانتهاء من تطوير مطار برج العرب يونيو المقبل

أعلن اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الانتهاء من السوق الحضاري ببرج العرب نهاية العام الجاري، موضحا أنه جارٍ تنفيذ ناديين اجتماعيين بالمدن الجديدة، ومخطط الانتهاء من تنفيذه نهاية العام، وإنشاء تجمع سكني متميز بإجمالي 2214 وحدة سكنية، والانتهاء منه فبراير المقبل.

وقال الفار، خلال كلمته، إنه جرى تنفيذ مجموعة من البحيرات بمساحة 350 فدانا، والانتهاء منها بنسبة 100%، وإنشاء القرية الشاطئية بالعميد، وتطوير مطار برج العرب بنسبة تنفيذ 25% ومن المخطط الانتهاء منها شهر 6 المقبل، وجارٍ تطوير وتطهير بحيرة مريوط، وجرى إزالة التعديات في البحيرة ونجري دراسة لإنشاء كورنيش بها.

وأشار إلى إنه جارٍ دراسة 8 مشروعات في الإسكندرية للبدء فيها بالفعل، وهي تطوير حدائق المنتزة والانتهاء منها خلال عام.