الهيئة الهندسية: الانتهاء من تطوير الطريق الساحلي بطول 80 كم خلال شهر

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن عدد مشروعات المخططة في مجال الإسكان بالإسكندرية 12 مشروعا جرى تنفيذ 7 مشروعات وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي عدد وحدات 73 ألف و834 وحدة، بتكلفة 22 مليار جنيه من ضمنهم مشروع بشائر الخير والذي سيتم افتتاح جزء منه اليوم.

وأضاف خلال كلمته أنه في مجال الطرق جرى تنفيذ 8 مشروعات، منهم تطوير القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري بالإسكندرية، وإنشاء محور أبو قير، وسيتم افتتاحه اليوم، بطول 16.3 كم، لافتا إلى أن الطريق يخترق الأراضي الزراعية وكان هناك حلين لتنفيذه لأن الأرض طينية.

وتابع: "الحل الأول هو تنفيذه بالاسلوب العادي الطريق مش هيستحمل، عملنا دراستين وكان أمامنا خيار من 2، الاول اننا نعمل الطريق بنظام الاساسات العميقة ودة كان هيكلفنا 7 مليار جنيه، والخيار التاني معتمد من قبل الكود المصري وهو وضع طبقات إحلال من البولدر بارتفاع 1.5 متر".

وواصل: "الطريق ده في تصميمه قابل إنه يحصل فيه هبوط نتيجة انضغاط التربة من تحميله، والكلام ده مقبول في الكود المصري، وبنتابع الهبوط اللي بيحصل فيه، ونفذنا بنفس الأسلوب في جزء الطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو".

وأكد أنه جرى إنشاء وصلة طريق أبو قير للمعمورة، وتطوير محور المحمودية بطول 2.1 كم، وتطوير الطريق الدولي الساحلي يطول 80 كم بنسبة تنفيذ 95% وجرى التنسيق مع محافظة الإسكندرية ومطروح لنقل محطات المياه والكهرباء وسيتم الانتهاء من الطريق في غضون شهر، وتم إنشاء 4 كباري بالطريق.