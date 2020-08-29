تحرير 23 مخالفة تموينية في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:55 م | السبت 29 أغسطس 2020
حملات تموينيه
حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدى توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد المخالفات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الاتقاء بالمجتمع.
من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميداني على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم وجود شهادات صحية، مخالفات لبيع منتجات أعلاف زراعية دون ترخيص، وقضايا تموينية أخرى متنوعة.