تحرير 23 مخالفة تموينية في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدى توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد المخالفات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الاتقاء بالمجتمع.

من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميداني على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم وجود شهادات صحية، مخالفات لبيع منتجات أعلاف زراعية دون ترخيص، وقضايا تموينية أخرى متنوعة.