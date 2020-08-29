محافظ الدقهلية يتوعد غير الجادين في التصالح: الإزالات قادمة

عقد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسئولي لجان الأملاك والتصالح، ولجان البت والتظلمات الخاصة بتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، اللواء عبدالقادر النوري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في التقنين لوضع اليد على أملاك الدولة، وذلك بإحالتهم إلى النيابة العسكرية، تنفيذاً للقرارات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

وشدد "مختار" على أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها وفقاً للقانون، مشيراً إلى التيسيرات الكثيرة التي أتاحتها في ملفي التقنين والتصالح، وأكد أنه سيتم وضع مخالفات غير الجادين في تقنين أوضاعهم، في خطة الإزالات القادمة، حال الإصرار على عدم التقدم للتقنين والتصالح، حرصاً على تأكيد هيبة الدولة وتنفيذاً للقانون.

وكلف محافظ الدقهلية السكرتير العام بالمتابعة المستمرة لسرعة انتهاء لجنة البت والتظلمات العليا من كافة الطلبات المقدمة لها، بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال أسبوع على الأكثر، وذلك من خلال الانعقاد الدائم للجنة العليا وجميع لجان المراكز الفرعية، في ورشه عمل مشتركة متواصلة يومياً داخل ديوان عام المحافظة، حتى يتم الانتهاء من كافه المعاينات التي تم إجراؤها، ليتم رفعها على منظومة التقنين، وكذا الطلبات المستوفاة والتي لم يتم التعاقد عليها، حرصاً على حق الدولة وحقوق المواطنين.

وفي السياق، وجه محافظ الدقهلية بسرعة صرف المكافآت المقررة للعاملين بالمراكز والمدن والأحياء التي حققت المركز الأول في متحصلات التصالح، وأيضاً في طلبات التقنين التي تم الانتهاء منها.

وأكد على ضرورة العمل الجاد، بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية المسئولة عن ملفات التقنين والتصالح، حتى تحقق المحافظة الأهداف المرجوة في استرداد حقوق الدولة، وأيضاً تحقيقاً لصالح المواطنين بنطاق المحافظة.