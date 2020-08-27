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الموافقة على 88 طلب تقنين جديدا لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

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عمرو رجب
07:41 م | الخميس 27 أغسطس 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 55، للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام.

وناقش الاجتماع 103 طلبات تقنين، حيث تمت الموافقة على 88 طلبًا جديدًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها، حتى اليوم، إلى 1874 طلبًا، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 666 عقدًا، بواقع 494 للمباني، 172 للزراعة، وجارٍ البت في باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 

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