خبراء عن تصريح السيسي بشأن الاستثمار في الزراعة: أرباحها مضاعفة

"والله بالزراعة الحديثة والري الحديث هتجيب استثمارات أكتر من استثمارات أراضي المباني" تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي قاله في إطار رسالة وجهها للمصريين لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم تبويرها.

وذكر الرئيس: "الناس بتسّور قيراط ولا قيراطين من الأرض وبس كده خلاص، ويبقى كده عنده أرض مباني، ووالله بالزراعة الحديثة والري الحديث هتجيب استثمارات أكتر من استثمارات أراضي المباني".

وقال الدكتور ياسر شحاتة أستاذ التنمية المحلية، إن زيادة الرقعة الزراعية تساعد على دعم قاطرة التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الزراعي ضمن خطتها الاستيراتيجة، فإلى جانب مشروع 1.5 مليون فدان توجد أراضي زراعية فعلية.

وذكر أن الاهتمام بالزراعة يضمن احتياجات الحاضر والمستقبل، موضحًا أن الدولة تهتم بالمشروعات الزراعية التي من شأنها مساعدة المزراعين على إنتاجية أفضل، مثل تطبين الترع والصوامع وإدخال التكنولوجيا الحديثة للأراضي.

وتابع أستاذ التنمية المحلية، في حديثه لـ"الوطن"، أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق تنمية حقيقية ترتكز على 3 محاور أساسية هي التنمية المحلية، والاجتماعية، والاقتصادية وجزء منها يتمثل في الحفاظ على الرقعة الزراعية، خاصة أن الدولة تطمح لأن تكون أكبر مركز للتصدير الزراعي في العالم، موضحًا أن الزراعة تضيف للاقتصاد القومي بقيمة مضافة ومتجددة، خصوصًا من خلال الاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة.

وذكر أن الدول قديما كانت تتحول من زراعية لصناعية، بهدف تحقيق التنمية، غير أن أساليب التنمية الحديثة أصبحت تهتم بالقطاعين، لضمان حقوق الأجيال القادمة وليست تنمية الحاضر فقط، ضاربًا مثالًا على ذلك بدول مثل هولندا والدنمارك.

نقيب الفلاحين: الزراعة الحديثة تنتج أضعاف المحصول بجودة أعلى

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر ربحًا من استثمارات المباني، والتي تُباع لمرة واحدة، بينما تظل الأرض الزراعية في عطائها للأجيال المقبلة، فضلًا عن أن الأراضي الزراعية المصرية في محيط الدلتا تتميز بطميها الخصب غير الموجود في أي مكان آخر بالعالم، حيث تكون على مدار آلاف السنين، ويمتد لـ7 أو 8 أمتار في باطن الأرض، ما يتنج ثمارًا بمواصفات جيدة وقيمة عالية.

وتابع نقيب عام الفلاحين لـ"الوطن"، أن الزراعة بالطرق الحديثة تزيد من إنتاج الأرض الزراعية بأضعاف إنتاجها عن طرق الزراعة التقليدية، فضلًا عن أن ثمارها تكون أغلى سعرًا، موضحًا أن الطرق الحديثة للري توفر مستلزمات زراعية بتكلفة أقل، كما توفر في المياه والأسمدة، وتنتج ثمرًا يُصدر لجميع أنحاء العالم.

وأوضح "أبو صدام"، أن زراعة أرض بطريقة الصوب ينتج 5 أضعاف الزراعة بالطرق التقليدية، وإذا زرعت أرض مكشوفة دون صوب بالري الحديث بدلًا من الري بالغمر يزيد إنتاجها بنحو 28%.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.