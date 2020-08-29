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الفار: الطرق الجديدة وفرت 8 مليارات جنيه للمواطنين وليس للدولة

كتب:

محمد عزالدين
02:59 م | السبت 29 أغسطس 2020
اللواء إيهاب الفار

اللواء إيهاب الفار

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ الدراسة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنطقة شرق القاهرة، وتم تحديد أماكن التقاطعات ودرسنا أنواع الوقود المستخدم بالسيارات وأنواع السيارات الموجودة لحساب استهللاك الوقود والأثر الإيجابي وعدد الرحلات التي تتم في اليوم الواحد. 

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية، أن الرحلة الواحدة تمر على 6 تقاطعات تقريبا، والمعدل العام يحدث تأخير يصل إلى 55 دقيقة وتستهلك في العام مليار و175 لتر.

وتابع: "نستهلك في العام 8 مليارات جنيه وتم توفير هذا المبلغ لمرتادي الطرق وليس للدولة".

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