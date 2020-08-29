عاجل.. "التعليم" تعلن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنَّ نتيجة الدبلومات الفنية، سيتمّ إعلانها غدًا على الموقع الرسمي للوزارة، بعد اعتمادها صباحا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ آلية إعلان النتيجة ستكون مطابقة لما يحدث في الثانوية العامة، حيث يعتمد وزير التعليم النتيجة والاتصال بالأوائل وكذلك إعلان اًسمائهم في لوحة تفوق هذا العام تقديرًا لهم على تفوقهم.

وعن نسب النجاح، أكّد "مجاهد" أنَّه سيتمّ إصدار بيان تفصيلي بنسب النجاح والرسوب في كل الشُعب، ومقارنتها بالأعوام الماضية، للوقوف على مدى تطبيق نظم التعليم الحديثة ومدى الاستفادة منها.

وتابع أنَّ بعض نوعيات العينات قريبة من السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة النجاح بالدبلوم التجاري قرابة 48%، و58% بالنسبة للتعليم الصناعي نظام 5 سنوات، لافتًا إلى أنَّه لأول مرة يتمّ إعداد تقرير من قبل الشؤون القانونية في الوزارة عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.