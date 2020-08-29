السيسي: والله العظيم النتائج اللي بنحققها ما تتعمل في عشرات السنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الملحوظات التي أبداها اليوم، فيما يخص ملف مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة لا يقلل أبدًا من الجهد الذي تبذله الحكومة والدولة في القطاعات كافة.

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية: "الجهد المبذول والنتائج اللي بنحققها والله العظيم ما تتعمل في عشرات السنين، لكن التحدي قدام الدولة المصرية في مخالفات البناء كبير ويجب التصدي له بشكل جيد".