السيسي: "المغرضين اللي بينتقدوا قرارتنا.. لو قدروا هيدمروا بلدنا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من الهام ألا نتعجل في الحكم على قرارات الدولة: "مهم إننا لا نتعجل في الحكم على قرارات الدولة بتاخدها وبتقوم بيها لأنها قرارت مدروسة على مستوى الدولة ونقدها ومناقشتها مش مرفوض ولكن ترووا، لو كان حجم إنفاق اللي صرفناه على مدن جديدة من 30 سنة، مكناش هنصرف على إصلاح المدن الحالية زي القاهرة والإسكندرية".

وأضاف الرئيس السيسي: "لو محافظة زي الإسكندرية تستوعب مليون شخص فخلاص المليون أكتملو فنروح على مدينة جديدة ونخططها ونعمل بنية أساسية وتكلفة البناء الجديد لايمكن يكافئ تكلفة معالجة الأخطاء، ولما كنا بنتكلم في المدن الجديدة بعض المعلقين كانوا بيقولو لزمتها إيه.. لأ الدولة قصة تانية غير كتير من التناول اللي بنتناوله.. وآسف إني بقول كدا.. بس من فضلكم متستعجلوش في الحكم زي موضوع المحور ده اللي بنتكلم عليه، وخصوصا إنه في ناس مغرضة جوة مصر وبرة مصر وبتتناول القضايا دي وبتتكلم معاكم وبتقول كلام.. هما عاوزين مصلحة بلدنا؟؟ الناس اللي بتتكلم في القنوات دي عاوزين مصلحة بلدنا؟.. والله العظيم لو قدروا يدمروها ليدمروها".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.