خبراء عن أكبر محطة معالجة مياه للصرف الزراعي بالعالم: توفر منتجا جيدا

محطة "مصرف بحر البقر"، أكبر محطة على مستوى العالم في معالجة مياه الصرف الزراعة، ستعالج ما يقارب من 5.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا بتكلفة مليار دولار للاستفادة من المياه وإعادة استغلالها لزيادة الرقعة الزراعية في مصر، وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنه جارٍ العمل عليها في الوقت الحالي.

إلى جانب مصرف بحر البقر، أكد مدبولي في كلمته خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أنه يتم رفع محطات معالجة الصرف الصحي بحيث تكون جميعها على المستوى الثنائي المتقدم أو الثلاثي للاستفادة منها وإعادة استخدامها أغراض الزراعة والري بدلا من إهدارها.

نور الدين: المياه المحلاة تخرج بنفس كفاءة المياه العذبة وتحمي التربة من البوار

الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أشاد بإقدام مصر على تنفيذ تلك المحطة التي ستعالج ما يقارب 5.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، موضحا أن أهميتها لا تقتصر فقط على توفير مياه للزراعة وإنما توفير مياه ذات جودة عالية تضاهي جودة مياه النيل.

المياه المُعالجة تعادل مياه النيل العذبة، وبحسب تصريحات نور الدين لـ"الوطن" يُزال منها الملوثات والميكروبات وكل ما يضر التربة الزراعية من متبقيات الأسمدة والمبيدات والمخلفات التي يلقيها المزارعين وبالتالي تحافظ على كفاءة التربة الزراعية وتحميها من البوار وتُخرج لنا محصول ومنتج عالي الكفاءة للاستهلاك المحلي والتصدير.

وتابع أستاذ الموارد المائية، أن تحلية مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامه في الري توفر في الاستهلاك المائي اليومي لمياه النيل المورد الأساسي للمياه العذبة.

شحاتة: يقلل فاقد المياه ويضمن زيادة الإنتاج الزراعي

من جانبه يرى الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، أن بناء تلك المحطة الأكبر في العالم ترجع إلى توجهات الدولة باستغلال كل الموارد المائية وتوفير مزيد من موارد المياه العذبة، وهذا يقلل الفاقد من المياه ويوفر صرف زراعي مؤمن وذات ناتج جيد.

وتابع شحاتة في حديثه لـ"الوطن" أن أكثر فئة تستشعر بأهمية ذلك الأمر هو الفلاحين حيث تتيح تلك المحطات توصيل المياه من غير عوائق بما يحقق عدالة في توزيع المياه على الفلاحين الصغار وتزيد إنتاجية الفلاح وبالتالي يزداد الإنتاج الزراعي المصري بشكل عام.