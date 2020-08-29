السيسي: مفيش مؤسسة في مصر قادرة تتابع معدلات البناء وتظبط الأداء

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، مشددًا على ضرورة استكمال الجزء المتبقي من محور المحمودية قائلًا: "شوف يا أحمد أنا بس عايز قبل ما نخش على الافتتاحات نأكد على موضوع الجزء المتبقي من محور المحمودية وده الهيئة الهندسية بالتنسيق مع محافظة البحيرة"، موجهًا كلامه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "ونشوف الكلام ده يا دكتور مصطفى ونتحرك فيه ونعمله إزاي".

وأضاف خلال حفل افتتاح بعض المشروعات القومية بالإسكندرية، أنه سيتم طرح مشروعات إسكان للمستثمرين: "فيه نقطة مهمة عايز أشاور عليها في كل المشروعات المطروحة، واللي أنت طرحتها واللي إحنا اتكلمنا فيها وقولنا عاوزين نطرح مشروعات محددة للمستثمرين والمطورين الموجودين حتى لا يقال علينا إن إحنا قفلنا الأبواب عليهم ومنعنا البناء والدنيا مش هتمشي، كده وزي مانتوا شايفين إحنا بنتكلم على مرحلة انتقالية وصلنا ليها، واللي إحنا عاوزين نوصله من تحكم الدولة ومؤسساتها فيما يخص البناء ولازم يكون فيه مرحلة انتقالية ويكون البناء تحت إشراف الدولة".

وأكد السيسي أنه لا توجد مؤسسة حكومية تستطيع متابعة معدلات البناء: "معندناش مؤسسات تستطيع أن تتابع معدلات البناء وتظبطها"، مشددًا : "المؤسسات الموجودة غير قادرة إنها تضبط الأداء طبقا للرخص المطلوبة أو من غير رخص حتى".

وتابع: "النهاردة بنطرح مشروعات بتخطيط واضح بالتزمات واضحة بإشراف مننا وهو يجيب شركته ويشتغل ويبني ويبيع ويسوق زي ماهو عايز في إطار التخطيط اللي إحنا عاملينه وأنا بتكلم في إطار مدينة العامرية وبتكلم على 50 ألف وحدة سكنية لكل الطبقات يعني محدش يقولي أنت مهتم فقط ببشاير الخير لكن بندي الإسكان والمناطق الخطرة لكن حاطين جنبه إسكان اجتماعي واستثماري بدراجات مختلفة وعندك فرصة تخش في أي مجال وفيه تخطيط إحنا عاملينه وبارتفاعات محددة بفراغات محددة خش معانا واشتغل وخد وبيع زي مانت عايز طبقا للنسب اللي هتتحدد ويبقى ضمنا إن كل اللي بيتعمل طبقا للمعايير والكود اللي إحنا متوافقين عليه".

واستطرد: "أبقى أنا مطمن لو بتكلم في 100 ألف وحدة سكنية هيطلعوا خلال السنتين تلاتة الجايين دول والمناطق الجديدة وأبقى مطمن أنهم هيبقوا طالعين طبقا للمعايير ومطروحين لأهل إسكندرية والتجربة قابلة للتنفيذ في أماكن أخرى وإن إحنا نقول للناس الأرض أهه والتخطيط أهه وأدخل أشتغل وبيع للناس بس في الإطار ده ويبقى شفنا إننا في سيطرة على الموضوع لأن المشروع هيبقى له من يتابعه سواء الهيئة الهندسية أو قيادة المنطقة الشمالية والشعبة الهندسية الموجودة فيها أو حتى من خلال وزارة الإسكان والمحافظ وكلها هتبقى جهات معنية تتابع اللي قولنا عليه".

وشدد السيسي على أن الطرح لكل المستثمرين ولكل الشركات الراغبة التي تطلب فرصة عمل، مؤكدًا على أن كل التخطيط حدث بواسطة مكاتب استشارية محترمة.