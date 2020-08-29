باحث اقتصادي من المنيا يطالب بتحويل الدعم العيني إلى نقدي

دعا الدكتور أحمد أبوغنيمة، باحث في الشؤون الاقتصادية، ورئيس وحدة التنمية الاقتصادية والمشرف على مشروع مشروعك بمحافظة المنيا، الدولة بإعادة النظر فى منظومة الدعم، لضمان وصوله إلى مستحقيه، التي جرى تحديدها من الحكومة بالموازنة الجديدة للعام المالي 2020/ 2021 بقيمة (84.4) مليار جنيه عبارة عن (48) مليار جنيه لدعم رغيف الخبز لـ(69) مليون مواطن (36.4) مليار جنيه، لدعم السع التموينية لـ(63.5) مليون مواطن.

طالب الباحث الاقتصادي، الحكومة المصرية بسرعة تحـويـل (الدعم العيني) إلى (نقدي) وربطه بقاعدة بيانات قائمة على دخل الأسـرة ومفـردات المرتب والتي لا مجال للتلاعب بها مع ربط هذه المنظومة بقواعد بيانات الدولة وأنظمة ضريبية إلكترونية، وأيضا توحيد إدارات التوزيع للدعم مع مراجعة وتحديث وصول الدعم لمستحقيه من خلال دراسات إستحقاقية سنوية.

وقال أبوغنيمة، إن التجارب السابقة لبعض الدول، أثبتت أن الدعم العيني أقـل كفاءة وفـاعلية بل وأكثر إهدار للمال العام وأن الدعم النقدي هو السبيل الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر إحتياجًا وفقرًا وأيضًا الحل المضمون للقضاء على أساليب التلاعب والإهدار للمال، بالإضافة إلى أنه أحد الحلول فى التحفيز لدمج القطاعات الغير رسمية بالقطاع الرسمي للدولة.

أضاف الباحث الإقتصادي، أن مخصصات الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/ 2021 تدل على أن منظومة الإصلاح الاقتصادي في مسارها السليم، إذ جرى زيادة المصروفات في هذه الموازنة بـ(6%) فقط مستهدفا بـ(1.7) تريليون كمصروفات للعام المالى الجديد مقابل زيادة الإيرادات بـ(18%) عن العام السابق مستهدفا (1.3) تريليون كإيرادات مع استهداف تقليل نسبة العجز إلى (6.2%) من (الناتج المحلي الإجمالي– GDP) المستهدف بقيمة (7.1) تريليون جنية وكذلك زيادة مخصصات التعليم بنسبة (15 %) محققا (363,6) مليار جنيه، ومخصصات البحث العلمى بنسبة (14%) محققا (60.4 ) مليار جنيه مع زيادة ووصول مخصصات مساندة الصادرات إلى (7) مليار جنيه.