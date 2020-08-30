كيف تكون ناجحا في موقع مسؤولية؟.. السيسي نموذجا

مٌحاور ماهر مُلم بكل تفاصيل الموضوع المطروح للنقاش، ومٌستمع جيد يدون بيديه أهم المعلومات المعروضة خلال الحدث، وناقد صارم إذا تطلب الأمر تدخله، سمات أساسية للمسؤول الناجح تجسدت في شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتضح للمواطنين كافة خلف شاشات التليفزيون خلال المؤتمرات الرسمية والافتتاحات التي يشهدها بنفسه، يجلس مكانه منتبهًا يناقش وزيرا ويعلق على حديث محافظًا ويتوعد المخالفين بالتصدي لهم.

لم تقتصر مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات الرسمية وحفلات افتتاح المشاريع الرسمية على الاستماع لكلمات المسؤولين فحسب، بل اعتاد مناقشتهم في مختلف القضايا دوما، آخرها اليوم خلال افتتاح عدة مشاريع بالإسكندرية، حيث وجه رسالة إلى رئيس الوزراء المحافظين، حول مسألة التصالح على مخالفات البناء، قائلًا: "قلنا 6 أشهر على إنهاء الموضوع ده ومنوقفش مصالح الناس أكتر من كده، وأتصور بالإجراءات اللي اتعملت واللجان اللي اتشكلت، بقول للمحافظين خلي قلبكم جامد وأنهوا موضوع التصالح عشان نقدر نقول خلصنا الملف ده بشكل نهائي، مش عاوزين نطول أكتر من 6 أشهر يا دكتور مصطفى مدبولي".

وقاطع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته، اليوم، بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، شرح لنائب رئيس الهيئة الهندسية موجها سؤالا قائلا: إذا كان 20 كم كلفوك 7 مليار أمال 200 كم هيكلفوك كام؟.

وفي شكل آخر للاستفهام من المسؤولين خلال حديثهم، قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال حديثه عن مشروعات تنمية سيناء، وطلب منه أن يستعرض كل إنجازات الدولة في تنمية سيناء.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في أبريل الماضي، "الناس فى مصر هتشوف الكلام ده كويس واتكلم على الطرق الطولية والعرضية اللى هى الشبكة فى سيناء اللى تم تنفيذها، وعرف الناس أنكم خلصتوا نفق طابا وضح للناس إيه اللى تم تنفيذه".

دائما يحرص الرئيس على الوقوف على موعد محدد لمعرفة توقيت تسليم المشاريع الكبرى ويوجه تساؤلات للمسؤولين في المؤتمرات الرسمية، وفي واقعة مشابهة قاطع الرئيس السيسي اللواء إيهاب الفار، "هيخلص امتى المشروع"، وهو عن انتهاء مشروع تطوير وتطهير بحيرة المنزلة.

وتابع اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الاسماعيلية، المذاعة على التلفزيون المصري، في أبريل الماضي، أن هناك مجموعة من الطرق الجديدة التي تربط المحافظات ببعضها في اقل من 20 الى 30 دقيقة.

دون ملاحظات الطفل مهند وأرقام مهمة في المشاريع القومية

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، كعادته في افتتاح المشروعات القومية، على تدوين الملاحظات أثناء سرد الوزراء، لتفاصيل المشروعات الجديدة.

وظهر الرئيس السيسي، في اللقطات التي ينقلها التليفزيون المصري، من فعاليات افتتاح حقل ظهر في يناير 2018، وهو ممسكا بورقة وقلم يدون الملاحظات في دفتره الخاص، خلال حديث المهندس طارق الملا وزير البترول، عن مشروع حقل ظهر.

وفي ديسمبر 2019، دون الرئيس ما قاله مهند عماد، طفل من ذوى القدرات الخاصة، بأن هناك مجموعة منهم يعانون من الإساءة التي يواجهها لهم بعض الأشخاص، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمعاقبة أي شخص يتسبب فى إيذاء أي طفل من ذوي القدرات الخاصة، وقام الرئيس السيسي بتدوين كل ملاحظات الطفل مهند.