مصادر: بناء 20 مدينة جديدة و240 ألف وحدة سكنية لحياة كريمة للمواطن

كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية عن أن الدولة لم تلجأ لتفعيل قوانين مخالفات البناء وتغليظ عقوباتها إلا بعد شروعها فى بناء 14 مدينة جديدة من أصل 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لتقديم خدمة أفضل وحياة كريمة للمواطنين، وبعد بدء تنفيذ مشروعات للطرق والكبارى وأنظمة النقل الجماعى الحديثة لربط هذه المدن بالمدن القديمة وبعد تنفيذ الاسكان البديل للعشوائيات والاستثمار فى تطوير إنشاء وتطوير شبكات مياة الشرب والصرف.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة يعد من أولويات الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمصريين حيث تم تنفيذ 165 ألف و958 وحدة سكنية في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه منها 26 مليار للمشروعات بالاضافة الى 15 مليار قيمة الأراضي.

وأشارت إلى تنفيذ 74 ألف و927 وحدة أخرى في 59 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه منها 14 مليار للمشروعات و8 مليارات قيمة الأراضي علاوة على تطوير 53 منطقة غير مخططة ويجري تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة 318 مليار جنيه.