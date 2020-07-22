تطوير العشوائيات: 318 مليار جنيه لتطوير مناطق غير مخططة خلال 10 سنوات

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مصر بها نحو 160 ألف فدان في المدن والحضر، غير مخططة من مياه وكهرباء وصرف صحي وشبكات حريق وإنارة.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "وضعنا خطة لتطوير هذه المناطق لمدة 10 سنوات، وتكلفتها 318 مليار جنيه".

وتابع: "تكلفة تطوير هذه المناطق هذا العام فقط 411 مليون جنيه و810 مليون جنيه و400 مليون جنيه للجيزة، والرئيس السيسي قال إن 50% من مساحة مصر عشوائيات، ونحن نقصد المدن والمراكز وليس القرى".

وأردف: "سكان المناطق غير الآمنة، هيرجعولها بعد تطويرها ونهاية العشوائيات".