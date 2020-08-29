حبس "عاطل" لاتهامه بالتعدي جنسياً على طفل الجيران بالمحلة

بدأت نيابة قسم ثالث المحلة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، المستشار عماد سالم، التحقيق في واقعة اتهام "عاطل" بالتعدي جنسياً على طفل بمنطقة "عزبة خضر"، التابعة لحي ثاني المحلة.

ووجه المحامي العام، في تعليمات لمساعديه من وكلاء النيابة بسماع أقوال والد الطفل، مقدم البلاغ، وشهود الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعي، وحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، العميد هشام نوار، بورود بلاغ من المواطن "أحمد جلال"، مدرس، يتهم فيه جاره "ممدوح أ. م."، 35 سنة، عاطل، بالتعدي جنسياً على ابنه "يس"، 3 سنوات.

وأفاد مقدم البلاغ بأن طفله خرج لشراء الحلوى برفقة شقيقته "ضحى"، 10 سنوات، وأثناء عودتهم للمنزل، قام المتهم المذكور باستيقافهما، بدعوى شراء سجائر، وحاول التحرش بالطفلة الكبرى، ولمس أماكن حساسة من جسمها إلا أنها فرت هاربة، واستطاع المتهم الإمساك بالطفل المجنى عليه، واستدرجه إلى إحدى الغرف، وقام بتجريده من ملابسه محاولاً أغتصابه وهتك عرضه، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، العقيد خالد عبدالجواد، وبالتنسيق مع رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، الرائد محمد نصر، وتم ضبط المتهم لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وبعد تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.