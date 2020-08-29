"الوطن" تنشر تفاصيل 3000 وظيفة تطرحها شركات القاهرة غدا

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة توافر 3000 فرصة عمل ووظيفة خالية بها في 15 شركة قطاع خاص، ابتداء من غد الأحد 30 أغسطس الجاري وحتى شغل جميع الوظائف المتاحة.

"الوطن" تنشر تفاصيل وأسماء الشركات وعناوينها، والوظائف المتاحة، وأنواع هذه الوظائف والأعداد المطلوبة للعمل بها، على النحو التالي:

شركة بورسعيد للتنمية الاجتماعية

العنوان: شارع السيد الميرغني مصر الجديدة الفرص المتاحة:

- 20 مندوب مبيعات مؤهل فوق متوسط

- 5 منسق بيع مؤهل متوسط فيما فوق

- 20 سائق (درجة ثانية-ثالثة) مؤهل متوسط فيما فوق

- 2 شيف تقطيع: مؤهل متوسط فيما فوق خبرة من 1 إلى 6 سنوات

- 2 محاسبين: مؤهل عال خبرة من 2 إلى 7 سنوات

كل الفرص متاحة للذكور والإناث من سن 21 إلى 40 سنة

شركة اللوتس لإدارة الصيدليات

العنوان: 57 ش المقريزي -منشية البكري - مصر الجديدة

تطلب:

- 10 مندوب توصيل بشرط يملك ماكينة

- 8 مساعد صيدلي مؤهل متوسط

- 4 عمال يومية مؤهل متوسط

- 10 صيادلة ذكور

شركة المصريين للخدمات الأمنية

العنوان: 62 ش الخليفة المأمون - مصر الجديدة

تطلب

- 50 فرد أمن للعمل 8 ساعات بالتجمع براتب 2300 جنيه + توفير مواصلات

- 20 فرد أمن للعمل 8 ساعات بالمطار براتب 2300 جنيه

- السن من 21 وحتى 40 سنة

شركة الشروق للحراسة والخدمات الأمنية

العنوان: 12 ش الشهيد إسماعيل عبد المنعم -النزهة

تطلب

- 25 فرد أمن مؤهل متوسط ذكور براتب 1800 جنيه

الشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات

تطلب

- 15 سفرجي مؤهل متوسط براتب 1700 جنيه أكبر من 18 سنة

- 20 عامل مطبخ براتب 1700 جنيه

- 25 عامل نظافة براتب 1700 جنيه

شركة زد عبر البحار للحراسة

العنوان: 37 شارع روكسي / مصر الجديدة

تطلب

- 700 فرد أمن جميع المؤهلات براتب 1000 جنيه + بدلات + سكن للمغتربين السن من 21 وحتى 40 سنة

الشركة الدولية للبلاستيك

العنوان مدينة بدر - القاهرة

- 6 منودب مبيعات براتب 1600 جنيه- مؤهل عال

- 7 أفراد أمن براتب 1000 جنيه مؤهل محو أمية

- 10 مهندس إنتاج براتب 2000 جنيه

- 6 فني تشغيل ماكينات فتح بلاستيك براتب 1500 جنيه

- 7 فني صيانة ميكانيكي مؤهل متوسط براتب 1500 جنيه

- 8 عامل مخزن براتب 1000 جنيه محو أمية

- 3 سائق جامبو براتب 1500 جنيه

شركة يونفرت لصناعات الغذائية

العنوان: المنطقة الصناعية -مدينة بدر

تطلب

- 6 مهندسين إنتاج وصيانة خبرة خمس سنوات

- 3 مهندسين جودة بكاليوريوس زراعة خبرة خمس سنوات

- 30 فني إنتاج وصيانة دبلوم متوسط خبرة خمس سنوات

- 20 فني جودة دبلوم متوسط خبرة خمس سنوات

- 40 عامل إنتاج وصيانة دبلوم متوسط

- 50 عامل تعبئة وتغليف إعدادية

- الأجور قابلة للتفاوض

شركة جلوبال للملابس الجاهزة

العنوان: 3 شارع حديقة الأزهر

تطلب

- 5 عامل خياطة ذكور براتب 1500 جنيه خبرة 5 سنوات

- 2 عامل قص ذكور 1600 جنيه خبرة 5 سنوات

- 4 عامل تعبئة إناث خبرة سنتين راتب 1300 جنيه

شركة كايرو بلاست

العنوان: المنطقة الصناعية -مدينة بدر

تطلب

- 250 عامل إنتاج دبلوم متوسط براتب 2000 جنيه

- 50 فني إنتاج دبلوم متوسط براتب 2500 جنيه

- 3 مندوبين مؤهل عال براتب 3000 جنيه

- 20 عامل مخازن براتب 2000 جنيه

مستشفى الأنجلو أمريكان

العنوان 3 ش حديقة الأزهر

تطلب

- عامل سويتش براتب 1000 جنيه

- عامل مغسلة براتب 1000 جنيه لا يقل السن عن 25 سنة

مصنع مجدي محمد عفيفي

يطلب

- 5 سائقين براتب 3000 جنيه + بدلات وإجازات رخصة سارية السن أقل من 50 سنة

شركة سمارت كوم للخدمات التجارية

العنوان: 46 شارع 108 حدائق المعادي

تطلب

- 100 مندوب توزيع ذكور مؤهل متوسط راتب 1800 جنيه

- 50 مراسل راتب 1650 جنيه يشترط توافر دراجة بخارية

- 15 خدمة عملاء إناث مؤهل عال براتب 1900 جنيه

- 100 مدخل بيانات ذكور وإناث سريع بالكتابة براتب 2500 جنيه مؤهل لايقل عن متوسط

- 20 سائق رخصة أولى وثانية براتب 3000 جنيه

شركة IMI MAN PAWER SOLUTIONS

العنوان: 35 أبراج سراي المعادي- كورونيش النيل

تطلب

- 500 خدمة عملاء ذكور مؤهل عال براتب 2500 جنيه إجادة تامة للغة الإنجليزية

- 500 ممثل خدمة عملاء إناث مؤهل عال براتب 2000 جنيه متوسط اللغة الإنجليزية.

- السن من 22-30 سنة.