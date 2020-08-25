دورات وشروط تؤهلك للحصول على 7599 وظيفة براتب يصل لـ6500 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عودة نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بعد أن توقفت 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بفرص عمل تصل إلى 7599 للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب تصل إلى 6500 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي وبوليصة تأمين ضد الحوادث، ومواصلات وسكن للمغتربين، ووجبة غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 20 شركة ومصنع خاص في جميع المحافظات من الآن حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل في النشرة، تفاصيل الوظائف المطلوبة، وعددها في كل شركة، والمميزات وطرق التواصل، وتبدأ المرتبات من 2000 جنيه، وتصل إلى 6 آلاف و500 جنيه.

وأشارت وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إلى أنّ الوظائف متاحة للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب تصل إلى 6500 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي وبوليصة تأمين ضد الحوادث، ومواصلات وسكن للمغتربين، ووجبة غذاء في بعض الشركات، من خلال 20 شركة ومصنعا في جميع المحافظات من الآن حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتشمل فرص العمل المتوفرة: 300 سائق رخصة خاصة مهنية، و100 ضابط أمن، و3000 فرد أمن مؤهل عال ومتوسط، و3000 عامل نظافة مؤهل إعدادية، و250 فني صيانة تبريد وتكييف وكهرباء وسباكة ومصاعد مؤهل وبدون، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة.

كما تشمل الفرص محاسبين تكاليف، ومدير موارد بشرية، وأمن، وفني لحام ودوكو وبرادة وفيبر، ومشرف أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، ويليفري، وعامل خدمات، ومندوبين، وسائقين، وشيف، ومسئول ائتمان، ومراقب أمن صناعي، ومراقب أمين إداري، وأمني مخزن، وفني كهرباء وصيانة ثلاجة، وميكانيكي معدات زراعية، وجرارات، ومكابس وفني كاوتش وكهربائي معدات.

تستعرض "الوطن" أبرز الدورات والكورسات التي يمكن أن تؤهلك للالتحاق بالوظائف وهي على النحو التالي:

دورات الأوفيس

من الضروري أن يكون الخريج على دراية ببرنامج الأوفيس بجميع ملحقاته "word Excel - power point - Access Outlook"، حيث يتمكن من خلالها إتقان كتابة الملفات وإنشاء جداول البيانات وإنشاء قواعد البيانات والعروض التوضيحية وطريقة المراسلات بالشركات.

تعلم اللغات الأجنبية

يعتبر إتقان اللغات الأجنبية الثانية مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها من أهم ما يؤهلك لسوق العمل ويُسهل عليك مهمة الحصول على الوظيفة بشكل أسرع.

وتعد الجامعة الأمريكية من أكثر الأماكن تميزًا لتعليم اللغة الإنجليزية بشكل محترف، حيث توفر دورة التحضير لامتحان الـIELTS أو امتحان التويفل TOEFL، وهما من أكثر الشروط طلبًا للحصول على الوظائف.

ومن أبرز أماكن تعلم اللغات أيضًا أميدست، والمركز الثقافي الروسي، والمعهد الفرنسي، ومكتبة مصر العامة، حيث يتراوح سعر المستوى من 200 إلى 500 جنيه.

مهارات الاتصال

تساعد مهارات الاتصال للخريجين الجدد أو المقبلين على الوظائف على التواصل الفعال بين الزملاء وتساعد إدارة الوقت على تحقيق الأهداف المطلوبة في أوقاتها وتساعد مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار في صناعة موظف قادر على تولي المناصب القيادية في المستقبل.

السيرة الذاتية المميزة

يجب أن يقوم الشباب بتحضير سيرة مناسبة يتوافر بها كافة البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية والمهارات والمواهب وتنسيقها بشكل مميز، ويفضل أن تتوافر السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية أو بأي لغة أخرى حسب لغة جهة العمل المتقدم إليها.

اجتياز المقابلة الشخصية

يجب أن يستعد الفرد جيدًا لكي ينجح في المقابلة الشخصية للشركة أو جهة العمل، وأن يتدرب جيدًا على الإجابة على الأسئلة الشائعة التي من الممكن أن تُطرح عليه وأن يقوم بتحضير مجموعة أساسية من النقاط الواضحة لكي ينجح في الإجابة على السؤال في وقت قصير.