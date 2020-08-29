بالأرقام.. الدولة تحاصر مخالفات البناء

تواصل الدولة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء واستمرار فتح باب التصالح أمام المواطنين بكل المحافظات، حيث يحظى ملف التصالح باهتمام القيادة السياسية من أجل استرداد الدولة حقوقها والحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، علاوة على تقنين المواطن لوضعه من أجل حياة أفضل.

" الوطن" ترصد حجم التعديات والتصالح على مخالفات البناء خلال الفترة الماضية وهي كالتالي:

- 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف حتى عام 2019.

- مليون و900 ألف تعد على الأراضي الزراعية من2011 حتى 2018.

-226 مدينة تشهد انتشار العشوائيات.

- 40% من نسبة العشوائيات فى 5 محافظات.

-165 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها في 298 منطقة لمواجهة العشوائيات.

-41 مليار جنيه تكلفة تلك الوحدات منها 26 مليارا للمشروعات و15 مليارا قيمة الأراضي.

- 53 منطقة غير مخططة تم تطويرها.

-17 منطقة غير مخططة جار تطويرها.

-318 مليارا تكلفة تطوير المناطق غير المخططة.

-700 ألف طلب تصالح بإجمالي 4 مليارات جنيه.

-15 سبتمبر أخر موعد لسداد جدية التصالح.