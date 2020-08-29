فيديو.. تسارع وتيرة احتجاجات طرابلس وسط تصدع لحكومة الوفاق

تطورات متسارعة تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، حيث اتسعت دائرة الحراك الشعبي مع انضمام نشطاء من المناطق المجاورة لطرابلس مطالبين برحيل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، كما أغلق المتظاهرون الطريق الساحلي الرابط بين مدينة مصراتة وطرابلس، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزتهم الميليشيات، ومع اتساع الاحتجاجات أصدر المجلس الرئاسي الوفاق قرارا بوقف وزير الداخلية "فتحي باشا آغا" عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري رسميا بسبب عدم حماية المتظاهرين.

وتتسارع وتيرة الأحداث في طرابلس مع استمرار الحراك الشعبي الرافض للأوضاع المتدهورة، التي قادت حكومة فايز السراج العاصمة الليبية إليها، وكشف أيضا القناع عن الصراع الدائر داخل أركان البيت السياسي لحكومة الوفاق، المتجلي في محاولة الانقلاب على السراج.