كواليس ليلة الصدام في حكومة طرابلس بين "السراج" و"باشاغا"

تشهد العاصمة الليبية "طرابلس" تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية إلا أن ليلة البارحة كانت الأسخن مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي إيقاف وزير داخليته عن العمل وتحويله إلى التحقيق، تزامنا مع احتجاجات حاشدة تشهدها العاصمة "طرابلس" ضد حكومة فايز السراج.

وتعقدت الأمور في العاصمة "طرابلس" مع خروج مظاهرات قوية إلى الشوارع تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومحاربة الفساد ورفض إنفاق أموال الليبيين على المرتزقة السوريين، ليتسع سقف مطالبها لاحقا إلى المطالبة برحيل حكومة فايز السراج.

قرار مفاجئ بوقف وزير "داخلية طرابلس".. والميليشيات تحتفل

وأعلنت حكومة "طرابلس" بقيادة فايز السراج، مساء أمس، تعليق مهام وزير داخليتها فتحي باشا آغا، والتحقيق معه على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العاصمة الليبية منذ أيام. وقالت حكومة طرابلس إنها كلفت وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة، خلفا لفتحي باشا آغا.

وفور إصدار القرار، ذكر سكان في العاصمة أنه سمع إطلاق نار كثيف في "طرابلس"، وفق ما نقل موقع "بوابة الوسط" الليبي، قالت وسائل إعلام لاحقا إنها كانت احتفاء بقرار "السراج" من قبل بعض الفصائل المسلحة في العاصمة.

احتفالات بعد اقالة فتحي باشاغا في العاصمة #طرابلس. pic.twitter.com/ZdAP6OpLBn — تك يحرق كل شي (@E3tekk) August 28, 2020

فتحي باشا آغا يقبل قرار وقفه عن العمل ويطلب بثا إعلاميا للتحقيق معه

في المقابل، رد فتحي باشا آغا المنحدر من مدينة "مصراتة" على قرار "السراج"، إذ قال إنه مستعد للمثول للتحقيق، بموجب قرار المجلس الرئاسي، وذلك شريطة أن يجري ذلك في "جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة".

وأضاف، في بيان مساء أمس الأول، أنه وقت التظاهرات في العاصمة "طرابلس" اعترض "على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكميما للأفواه حيث لا قانون".

وأكد "باشا آغا" أن موقفه جاء منحازا "للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية". وختم بأن "تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة".

احتجاجات في "مصراتة" رفضا لقرار إيقاف "باشا آغا" عن العمل

وبينما كانت الاحتفالات بإطلاق النار تعم مناطق واسعة بالعاصمة، خرج أعداد من المتظاهرون في مدينة "مصراتة"، تعبيرا عن رفضهم قرار فايز السراج بإيقاف "باشا آغا". كما أطلقوا "هاشتاج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم وزير الداخلية الموقوف عن العمل.

ويرى مراقبون أن تلك الأجواء تكشف حجم الانقسام الحادث في معسكر الغرب الليبي بين "طرابلس" و"مصراتة"، مع الوضع في الاعتبار أن "طرابلس" تعتمد بصفة رئيسية على القوة القادمة من "مصراتة" والتي توحدت في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

متظاهرون في هذه الأثناء بمدينة #مصراتة يخرجون احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي القاضي بوقف وزير الداخلية فتحي باشاغا. pic.twitter.com/XZfNyQgNif — Mohammed Ali (@M_abdusa) August 28, 2020

مصادر إعلامية: قوات "السراج" أحبطت انقلابا عليه يدعمه "باشا آغا" والإخوان

وذكرت مصادر إعلامية ليبية، مساء أمس، أن مجموعات "طرابلس" في القوة المشتركة أحبطت انقلابا خطط له وزير الداخلية الموقوف عن العمل، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وتنظيم الإخوان.

وتوقعت المصادر صدور "قرارات تكميلية" عدة، ضد قيادات تنظيم الإخوان المتغلغلة في السلطة في "طرابلس"، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وجاءت تقارير المصادر الإعلامية بعد قليل من قرار "المجلس الرئاسي الليبي" بإيقاف فتحي باشا آغا عن العمل، للتحقيق معه في ملفات، لها صلة بالتظاهرات الأخيرة والأحداث الناجمة عنها.