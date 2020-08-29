غلق جميع المحال المخالفة بكفر الشيخ لمدة أسبوع

وجه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بغلق جميع المحلات المخالفة بعاصمة المحافظة، لمدة أسبوع، ومن ضمنها المحلات التي تقوم بالتعدي على حرم شوارع المدينة، ومخالفة القانون، ووضع إشغالات في الطريق العام أمامها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، حملة اليوم لمتابعة إزالة ورفع الإشغالات من شوارع العاصمة، خاصةً شارع مستشفى الزهراء، والطريق الدولي بكفر الشيخ، حيث وجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتفعيل أعمال الغلق لمدة أسبوع.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، رضا رجب، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة.