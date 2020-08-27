محافظا قنا وسوهاج يشاركان في ورشة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في اليوم الثاني من ورشة عمل مبادرة التنمية الحضرية والريفية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

حضر ورشة العمل، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وكمال شلبي السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بجانب مديري وحدتي تنفيذ البرنامج بالمحافظتين وفريق عمل البرنامج.

تم خلال الورشة مناقشة المشروعات المقترحة للتنمية الحضرية والريفية والتي شملت مناقشة مشروعي التطوير الحضري لمدينة نقادة وكورنيش النيل بمدينة قنا، بالإضافة إلى مناقشة مشروعي التطوير الحضري بابيدوس وكورنيش النيل بأخميم بمحافظة سوهاج، كما تم إجراء مناقشة عامة للتدخلات المقترحة للتنمية الحضرية والريفية بالمحافظتين لاختيار قرية بكل منهما لإعداد نماذج لتطويرها.

وأشار الدكتور خالد عبدالحليم، أنه تم اعتماد مخصص مالي من القرض بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 لتمويل المشروعات المقترحة للتطوير الحضري والتنمية الريفية النموذجية، وأضاف أنه تم أيضا خلال الورشة مناقشة مقترح تشكيل مجموعة عمل لمشروعات التنمية الحضرية والريفية تقوم بالإعداد لهذه المشروعات وتوفير البيانات اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية والتصميم العمراني وملفات المشروعات ودراسة الجدوى ومستندات الطرح.

من جانبه أكد محافظ قنا، أن مشروعات التنمية الحضرية والريفية من أهم محاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى جانب عدد من المحاور الأخرى التي يشملها البرنامج ومنها (تطوير وتهيئة المراكز التكنولوجية - ترفيق وتحديث المناطق الصناعية - تنمية التكتلات الاقتصادية للصناعات المحلية - إنشاء مناطق استثمارية - إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف والطرق).

وأشار "الداودي"، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية بمختلف محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أشاد محافظ سوهاج، بالإنجازات التي يحققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي تنعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في دفع عجلة التنمية في صعيد مصر لاسيما محافظتي قنا وسوهاج ووضع الخطط الداعمة للمشروعات التنموية في كل المجالات.