محافظ بورسعيد يتفقد مقر المديرية المالية الجديدة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مقر مبنى المديرية المالية الجديد بحي الضواحي استعدادا لافتتاحه رسميا خلال الأيام القادمة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والماليات بوزارة المالية، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.

وتفقد المحافظ جميع الإدارات والأقسام بالمديرية لافتا إلى أن مبنى المديرية الجديد مقام على أعلى مستوى، وذلك بما يتواكب مع التحول الرقمى الجديد الذي تشهده محافظة بورسعيد وتماشيا مع خطة رقمنة كافة المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تشهد طفرة في مجال الارتقاء بنظم الإدارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية والتيسير على المواطنين، موضحا أن المديرية المالية الجديدة من المشروعات الخدمية المميزة التى قدمتها الدولة للمواطنين فى الآونة الأخيرة وجار افتتاحها قريبا.