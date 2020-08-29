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محمود مسلم

لكافة التخصصات.. خطوات التقدم لوظائف مدارس النيل المصرية

كتب:

أمنية سعيد
09:36 م | السبت 29 أغسطس 2020
وظائف شاغرة

وظائف شاغرة

تعلن مدارس النيل المصرية عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية وإدارية بكافة التخصصات للعمل بجميع فروعها وذلك نظرًا للتوسعات الكبرى والإقبال الكبير على المدارس بمدن: الشيخ زايد - القاهرة الجديدة (فرع الياسمين - فرع الأندلس) - الشروق - دمياط - أسيوط - الأقصر - أسوان - السادات (يتم توفير مواصلات لفرع السادات من/إلى محافظة الجيزة).

وأعلنت المدارس رغبتها في تعيين معلمين أجانب مقيمين من متحدثي اللغة الإنجليزية كلغة أولى، وذلك للعام الدراسي 2020-2021.

ويمكن للراغبين في شغل الوظائف الشاغرة التقدم عبر الموقع الإلكتروني التالي: http://nes.moe.edu.eg/ 

ثم يقوم الراغب في التقدم للوظيفة إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي واختيار محافظة الميلاد وتاريخ الميلاد.

- ثم يتم إدخال بعض البيانات الدراسية مثل المؤهل وتخصص المؤهل والتقدير والكلية والجامعة وسنة التخرج.

- كما يتم إدخال بعض البيانات الوظيفية مثل محافظة العمل وجهة العمل والوظيفة الحالية وعدد سنوات الخبرة وآخر مرتب والمرتب المتوقع ومستوى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ومستوى الحاسب الآلي.

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