الديهي يُحلل تصريحات السيسي في افتتاح مشروعات إسكندرية ويكشف سبب غضبه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي غضب كما لم يغضب من قبل، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق منطقة الإسكندرية، مشيرا إلى أن السيسي تحدث بحديث من القلب لذلك بدا غاضبًا، وتحلل من المعتقدات الموروثة بأن رجال السياسة عليهم أن يظهروا غير ما يبطنوا.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن الرئيس السيسي يتجرد من كل شيء إلا من مصريته وعزيمته التي لا يمكن لإنسان منصف أن ينكرها، وهو يرى دولته تتآكل بسبب قضية التعديات التي أنهكت الدولة المصرية.

بعد تكليفات السيسي عن مخالفات البناء.. الديهي: الحكومة تحت الاختبار

وأشار إلى أن السيسي يشارك المواطنين هموم الوطن، حاملًا أعباء تنأى أن تحملها عصبة من الأمم، مشددًا أن أمام المصريين مسئولية جسيمة لابد أن نتشارك فها بشكل واضح، كما أن مخالفات البناء وإزالتها والتعامل معها بالتصالح مع المخالفين يعد تكليف وتحدي للحكومة، التي أصبحت الآن تحت الاختبار.

وأوضح أن كم الملفات والقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، تستوعب شغل أسبوع من المانشيتات في الصحف؛ نتيجة التنوع الشديد في المدخلات، مؤكدًا أن غياب الدولة سبب لارتفاع معدلات مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة

وأشار إلى أن السيسي أكد أن الدولة لن تغيب مجددًا، فنحن في عصر المكاشفة، كما أن تحرك الحكومة فيما يتعلق بمخالفات البناء قد تفقد من شعبية السيسي، خاصةً وأن الدولة مقبلة على انتخابات مجلس النواب، نوفمر المقبل، لكن الرئيس هدفه رضا الله ومصلحة البلد.

الديهي: مصر في الحدود الآمنة لمعدلات الدين.. والسيسي لا يبيع الوهم

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأبى أن يبيع الوهم للمصريين وتزييف الحقائق، مناشدًا المواطنين: "ثقوا في الرئيس فهو يتقي الله ويخاف على مصر، كما أن الدولة الآن في الحدود الآمنة بالنسبة للدين المحلي والخارجي، لافتًا إلى أن معدلات الدين العام من أفضل المعدلات في العالمز

وأشارنشأت الديهي إلى أن الأرقام تكشف أن أمريكا ديونها تتجاوز عدة تريليونات من الدولارات، وهي بذلك تفوق معدلات الدين في مصر، كما أكد أن ما تم من تطوير لترعة المحمودية، التي تمثل شريان النيل ناحية المصب، دليل على أن الدولة تسابق الزمن، ترعة المحمودية أصبحت "كورنيشًا" بعد أن كانت "مقلب قمامة" وفي حالة يُرثى لها.

ولفت الإعلامي إلى أن مشروعات الطرق والمحاور في مدينة الإسكندرية كفيلة بأن تغير من شكل وملامح عروس البحر المتوسط، مستطردًا: "نحن الآن بصدد إعادة تركيب الدولة التي فُككت بفعل فاعل، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أصر أن يكون الإصلاح الوطني على قمة أولوياته".

الديهي: ما يحدث الآن من نهضة قومية يذكرنا بعصر محمد علي

وأردف أن ما يحدث الآن من مشروعات ضخمة بمختلف مناحي الدولة تمثل نهضة قومية حقيقية تذكرنا بعصر الحاكم محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، مؤكدًا أن الدولة كانت كيانًا هشًا، لكن الآن شهدت مؤامرات وحروب إقليمية لدول جارة، وطالها وباء كورونا لكنها لم تهتز، بل تحولت لخيلة نحل بإنتاج حقيقي.

وتابع: "الحركة الإصلاحية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة، من مشروعات قومية وبناء عاصمة إدارية جديدة بعد 1150 سنة من القاهرة التاريخية، تماثل ما تم خلال 200 عام الماضية".