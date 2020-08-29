الديهي: الإخوان أصيبوا بنزيف حاد في المخ بعد القبض على قائد الجناح القطبي

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بنجاح الأجهزة الأمنية في القبض على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية أثناء اختبائه في أحد الفيلل بمنطقة التجمع الخامس، موضحًا أن القبض على عزت أصاب الجماعة بنزيف حاد في مخها، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن محمود عزت وُصف بأنه "صقر" من صقور الجماعة وقائد الجناح القطبي نسبةً إلى المفكر سيد قطب، أبرز المؤثرين في الفكر الإخواني، مؤكدًا أن القائم بأعمال المرشد، أسس حزب الإصلاح اليمني، المحسوب على جامعة الإخوان، وتخفى وتنقل من أكثر من محل سكني.

وتابع: "لكن بعد مرور 7 سنوات تنجح قوات الأمن المصرية في إلقاء القبض عليه، بالقبض على محمود عزت، انقطع الاتصال والحبل السري بين الذيول في تركيا والرأس في القاهرة".