مصدر أمني يحذر مالكي السيارات من المساءلة بعد 20 أكتوبر بسبب الملصق

قال مصدر أمنى إن وحدات المرور على مستوى الجمهورية تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، واستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف وأرقام)، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتى ستنتهى فى 20 أكتوبر 2020.

وأوضح المصدر أنه على كافة مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساء ولحين الانتهاء من المنظومة، محذرا من المسائلة القانونية عقب انتهاء المهلة.

وأشار المصدر إلى أن الملصق عبارة عن شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية ويوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات لافتا الى أنه يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه.