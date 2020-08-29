هاني يونس: افتتاح مشروعات خدمية للمواطنين الفترة المقبلة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن عدد المواطنين الذين حصلوا على خدمة الغاز الطبيعي في المنزل منذ عام 1981 حتى 2014 حوالي 5 ملايين شخص، ومنذ 2014 وحتى الآن تم إدخال نفس العدد في زمن قياسي، ما يدل على حجم الإنجاز.

وأضاف "يونس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة ناصر غرب أسيوط تم الإنفاق عليها 6 مليارات جنيه لإحداث تطوير، مشيرا إلى أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، له جملة مشهورة حيث قال إن المؤسسات النقدية لا تقرض إلا القادرين على السداد.

ولفت إلى أنه جرى افتتاح اليوم العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين، "على الفيس بوك شوفت حد عارض صيدلية على محور المحمودية قبل التطوير كان بيبعها بـ250 ألف جنيه دلوقتي بعد التطوير حط صفر كمان وبقت بـ 2.5 مليون، ودي القيمة المضافة".

وأوضح أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات الخدمية للمواطنين الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة مهتمة بالعديد من المشروعات التي تهم المواطن.