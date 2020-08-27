القليوبية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية

قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة لمواطني الإقليم بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذى يوافق 30 أغسطس، مشيرا أن المحافظة ستقتصر احتفالاتها هذا العام على افتتاح العديد من المشروعات في القطاعات الخدمية.

جاء قرار المحافظ إن القرار ترشيدًا للنفقات وللظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة ولتداعيات فيروس كورونا، والتزامًا بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص التباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة المواطنين التي هي الركيزة الأساسية للأمن القومي في بلادنا التي لا تقبل تهاونًا أو تفريطًا.

وبدأ المحافظ الاحتفالات، والتى ستتوالى على مدار الأيام القليلة المقبلة، بافتتاح عدد من المشروعات فى القطاعات الخدمية، بافتتاح 4 مدارس ووضع حجر الأساس لمدرستين وافتتاح محطة مياه، وتفقد محطة صرف صحي بقرى ومدينه بنها.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جمال كوش ومجدى سيف أعضاء مجلس النواب السابقين والمهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة هالة شندى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جمال حجاب مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة أمانى محمد إبراهيم مدير المشروعات بالقليوبية، وعبدالرحمن فتح الباب مدير الإدارة التعليمية ببنها.

​بدأت جولة المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة الشيماء الثانوية "إحلال جزئي" بإجمالي 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما افتتح مدرسة الحرية الإعدادية بقرية ميت العطار "إنشاء جديد" وبلغ الفصول 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه، أعقبها افتتاح مدرسة الفنية بنات ببنها "توسع" 20 فصلا، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

​كما تضمنت جولة المحافظ، وضع حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية "إنشاء جديد"، حيث يبلغ إجمالى عدد الفصول بها 28 فصلا، بتكلفة 19 مليون جنيه، وافتتاح مدرسة الشهيد أشرف كامل الثانوية بقرية مرصفا "توسع" عدد الفصول 20 فصلا بتكلفة 4 ملايين جنيه، بجانب افتتاح مشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفة 60 مليون جنيه.

​واختتم المحافظ، جولته بافتتاح مدرسة كفر سندنهور تعليم أساسى "توسع" بإجمالى عدد فصول 9 فصول بتكلفة 3 ملايين جنيه، كما تفقد محطة رفع صرف صحى بكفر سندنهور بتكلفة 15 مليون جنيه.

​وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ تجربة أحد المزارعين للتحول من الري بالغمر للري بالتنقيط، وإعادة استخدام مياه الصرف المغطى بمزرعة عنب وموالح بمنطقة منشأة بنها (عزبة زكي) على مساحة 200 فدان، والذي يساهم هذا النموذج في ترشيد وإعادة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بمركز ومدينة بنها.

و​استمع محافظ القليوبية من مهندس المزرعة عن آلية عمل الري بالتنقيط ومدى ما يحققه من استفادة في زيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير عن مثيلتها بالري بالغمر، وأشاد المحافظ بهذه التجربة وأكد على أنها خطوة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي. ​مؤكدا على أن توجه الدولة نحو الترشيد في استخدام المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.