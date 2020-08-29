المصريون يدعمون الرئيس بهاشتاج "شعب مصر معاك يا سيسي"

أشعلت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج شعب مصر معاك يا سيسي.

وقال حساب يحمل اسم عمرو فهمي: "‏أنا وكل شعب مصر الطيب الوطني المحترم معاك ياريس معاك في كل اللي بتعمله إحنا اتحرمنا جيل ورا جيل من التطوير والبناء الحديث اتحرمنا من إننا نشوف بلدنا جميلة ومطورة وحديثة.. غرقنا في الفساد والعشوائيات والإهمال والسرقة سنين طويلة وعشان كدة ‎شعب مصر معاك يا ريس".

وأضاف حساب آخر يحمل اسم نيبال دهب: "حقيقي هذا الفصيل الخاين - بجد مش هزار- ناس لقطة! احنا كنّا هاديين ومش ناويين نعمل حاجة بس بسببهم اتقلبت لحملة واستفتاء شعبي في حب الريس، إحنا مفروض نشكرهم! في ساعات قليلة مصر كلها عملت تريند في حب ريسنا".

فيما تابع أحمد الهواري: "تقريباً من بعد ما شفنا كم المشاريع والإصلاحات اللي تمت واللي لسه بتتم واللي لسه مخطط إتمامها. هنا ييجي السؤال، هي الناس اللي كانت بتحكم قبلك كانت بتعمل إيه وإزاي صبرنا عليهم كل الوقت ده، ولكن وفقك الله وحفظك من كل شر".

وأكمل حساب باسم منى بنت مصر وضد الكسر، أن إسكندرية رجعت تاني عروسة بفضلك يا ريس، فيما قالت رحاب عبدالرحمن: "معاك وربنا يعينك ياريس تعبنا ومتحملين عشان عندنا أمل إن شاء الله بكرة أحلى".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم، عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.