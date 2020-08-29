ضبط ربع طن أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية بشرم الشيخ

شنت إدارة مراقبة الأغذية في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة للتفتيش على أماكن تداول الأغذية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو أغذية منتهية الصلاحية، وإعدام 152 لترا من العصائر والمشروبات الغازية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وإعدام 895 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 10 محاضر متنوعة.

وقال الدكتور أيمن رخا إن الحملة استهدفت 4 منشآت غذائية، جرى خلالها تحرير 10 محاضر، بينهم محضران ضبط أغذية منتهية الصلاحية، و3 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ علي صحة المواطنين.