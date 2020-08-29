"حاسس إن قلبي تاعبني".. آخر ما قاله مرشح انتخابي قبل وفاته

أكد مصدر مسئول في حزب "مستقبل وطن" بأسيوط أن المرشح الراحل لانتخابات مجلس الشيوخ، "عصام بركات"، الذي توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء مشاركته بأحد المؤتمرات الانتخابية، طلب قبل قليل من وفاته كوباً من القهوة، ولكن القدر لم يمهله لشربها.

وأوضح المصدر أنه فور دخول "بركات" دوار عائلة "زليتن" بالبداري، سلم على جميع الحضور، وعندما سألوه "تحب تشرب إيه؟"، فطلب قهوة، وبعدها قال: "حاسس إن قلبي تاعبني"، ثم سقط مغشياً عليه، وتم استدعاء الطبيب على الفور، الذي أكد إصابته بذبجة صدرية شديدة، وجرى نقله إلى المستشفى، ولكنه توفي في الحال.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل المرشح الراحل من المستشفى إلى مسقط رأسه بقرية "كوم أبو شيل"، التابعة لمركز أبنوب، وكان في استقبال الجثمان "عبدالغني بركات"، أمين حزب الوفد بأسيوط، وابن عم المرشح الراحل، والنائب مرتضى العربي، أمين حزب "حماة وطن" بأسيوط، وعدد من قيادات الحزب.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم تشييع الجنازة المرشح الراحل ظهر غد الأحد، لافتاً إلى أن "بركات" كان دائماً ما يتحدث عن الدولة المصرية، وضرورة دعمها والوقوف معها.