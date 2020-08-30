البنوك تصمد أمام "كورونا" في النصف الأول من 2020

رصد «الوطن الاقتصادى» النتائج المالية لـ11 بنكاً مدرجاً بالبورصة المصرية بعد الإعلان عن نتائجها خلال النصف الأول من 2020، الذى شهد انتشار جائحة كورونا فى العالم أجمع، والعديد من التداعيات السلبية التى نتجت عن إجراءات مكافحة هذا الفيروس الشرس.

أظهر التحليل تأثيراً محدوداً للجائحة على القطاع البنكى فى مصر، على عكس كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما يرجع إلى تمتع القطاع المصرفى بملاءة مالية قوية وارتفاع مؤشرات السلامة المالية فيه، وتمتعه ببنية تكنولوجية متطورة ساهمت فى استمرار العمل بالقطاع رغم تدابير المكافحة التى فرضتها الحكومة.

ارتفاع المخصصات للتحوط ضد المخاطر المحتملة يهبط بأرباح 8 بنوك.. و3 مصارف تحقق نمواً إيجابياً

كشف المسح عن تراجع صافى أرباح 8 بنوك بمعدلات انخفاض تتراوح بين 5% و46.3%، بينما تمكنت 3 بنوك من تحقيق معدلات نمو إيجابية بمعدلات تتراوح بين 1.1% و16%.

كما تمكنت 7 بنوك من نمو حصيلة الودائع لديها بمعدلات تتراوح بين 1% و7.2%، بينما تراجعت حصيلة الودائع لدى 4 بنوك فقط بمعدلات انخفاض تتراوح بين 0.57% و6.6%.

9 بنوك تتمكن من رفع محافظ قروضها وبنكان فقط يحققان تراجعاً.. و73% من المصارف المدرجة ترتفع بودائعها رغم الجائحة

فيما نجحت 9 بنوك فى نمو حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها بمعدلات تتراوح بين 0.59% و20.96%، بينما تراجعت حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى بنكين فقط بمعدلات تراوحت بين 6% و9.3%. كما أثرت زيادة مخصصات البنوك التى تجنبها للتحوط ضد العديد من المخاطر، ولعل أبرزها التعثر الفعلى أو المتوقع للمقترضين على نمو أرباح البنوك خلال النصف الأول 2020، حيث شهدت مخصصات القطاع بشكل عام ارتفاعاً بنسبة 10.5% فى أول 4 أشهر من 2020 لتسجل 140.9 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 127.5 مليار جنيه ديسمبر 2019، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى.

البنك التجارى الدولى

أظهرت القوائم المالية للبنك التجارى الدولى CIB تراجع صافى أرباح البنك خلال النصف الأول بنسبة 6.6%، لتسجل 4.99 مليار جنيه، مقابل 5.35 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع زيادة مخصصات البنك لتسجل 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل مليارى جنيه بنهاية ديسمبر 2019. بينما ارتفعت الودائع خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 5.2% لتسجل 320.15 مليار جنيه، مقابل 304.44 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. كما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول بنسبة 0.59% لتسجل 120 مليار جنيه، مقابل 119.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك قطر الوطنى الأهلى

كما تراجع صافى ربح بنك QNB خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 9.5% لتسجل 3.8 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع ارتفاع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان ليسجل 1.1 مليار جنيه، مقابل 171 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. بينما ارتفعت الودائع خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 7.2% لتسجل 223.2 مليار جنيه، مقابل 208.12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. كما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 2.98% لتسجل 158.1 مليار جنيه، مقابل 153.53 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك كريدى أجريكول

وبالمثل أظهرت المؤشرات المالية لبنك كريدى أجريكول مصر خلال النصف الأول من 2020 تراجع أرباحه بنسبة 46.3%، لتسجل 701.01 مليون جنيه، مقابل 1.304 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع ارتفاع مخصصات البنك خلال النصف الأول لتسجل 327.7 مليون جنيه، مقابل 288 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بينما ارتفعت الودائع خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 2.7% لتسجل 40.7 مليار جنيه، مقابل 39.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. كما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول بنسبة 10.6% لتسجل 26 مليار جنيه، مقابل 23.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

مصرف أبوظبى الإسلامى

كما تراجع صافى ربح مصرف أبوظبى الإسلامى مصر خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 19.4%، ليسجل 530.5 مليون جنيه، مقابل 658.6 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع ارتفاع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان لتسجل 233.4 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل 73.9 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق.

بينما ارتفعت الودائع خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 5.45% لتسجل 53.95 مليار جنيه، مقابل 51.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. كما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول بنسبة 20.96% لتسجل 37.17 مليار جنيه مقابل 30.73 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك الكويت الوطنى

كما تراجع صافى ربح بنك الكويت الوطنى مصر بنسبة 28.6% ليسجل 753.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع انخفاض صافى الدخل من العائد ليسجل 1.37 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2019. كما شهدت الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى تراجعاً بنسبة 5.12% لتسجل 48.93 مليار جنيه، مقابل 51.57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. بينما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 5.7% لتسجل 33.36 مليار جنيه مقابل 31.56 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك فيصل الإسلامى

كما أظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامى انخفاض صافى أرباحه خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 41.8%، لتسجل 791.6 مليون جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع انخفاض إيرادات الأتعاب والعمولات لتسجل 97.8 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل 121.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019، كما ارتفعت خسائر الاستثمارات المالية لتصل إلى 36.5 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل 4.69 مليون جنيه فى الفترة نفسها من 2019.

بينما ارتفعت الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 5.9% لتسجل 91.22 مليار جنيه، مقابل 86.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. فيما شهدت قروض العملاء خلال النصف الأول من 2020 تراجعاً بنسبة 6% لتسجل 9.11 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك قناة السويس

وبالمثل أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس تراجع صافى الأرباح خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 5%، لتسجل 223.9 مليون جنيه، مقابل 235.48 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع زيادة عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان لتسجل 195.9 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل 86 مليون جنيه للفترة ذاتها من العام السابق. كما شهدت الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى تراجعاً بنسبة 0.57% لتسجل 43.93 مليار جنيه، مقابل 44.18 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. بينما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 6% لتسجل 16.3 مليار جنيه مقابل 15.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك التعمير والإسكان

أظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك التعمير والإسكان تراجعاً فى الأرباح خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 6.7% لتسجل مليار جنيه، مقابل 1.07 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع زيادة المخصصات لتسجل 58.36 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بـ9.67 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق.

كما شهدت الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى تراجعاً بنسبة 6.6% لتسجل 38.56 مليار جنيه، مقابل 41.29 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. بينما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول بنسبة 10.5% لتسجل 19.3 مليار جنيه، مقابل 17.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك saib

على صعيد آخر أظهرت القوائم المالية لبنك saib ارتفاع صافى أرباح النصف الأول بنسبة 16% لتسجل 7.98 مليون دولار مقارنة بمبلغ 6.89 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2019. بينما شهدت الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى تراجعاً بنسبة 6.2% لتسجل 3.65 مليار دولار، مقابل 3.89 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. فيما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 1.36% لتسجل 1.49 مليار دولار، مقابل 1.47 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بنك البركة

وبالمثل ارتفع صافى ربح بنك البركة مصر خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 1.1% ليسجل 543.7 مليون جنيه، مقابل 537.6 خلال الفترة المناظرة من 2019. كما ارتفعت الودائع خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 1% لتسجل 64.84 مليار جنيه، مقابل 64.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019. كما ارتفعت قروض العملاء خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 4.17% لتسجل 17.49 مليار جنيه مقابل 16.79 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

البنك المصرى الخليجى

ارتفع صافى ربح البنك المصرى الخليجى خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 4.4% ليسجل 304.75 مليون جنيه، مقابل 291.79 خلال الفترة المناظرة من 2019. كما ارتفعت الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 3.6% لتسجل 58 مليار جنيه، مقابل 56 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

بينما شهدت قروض العملاء خلال النصف الأول من 2020 تراجعاً بنسبة 9.3% لتسجل 21.14 مليار جنيه، مقابل 23.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.