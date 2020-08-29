محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة المواقع الأثرية استعداداً لعودة السياحة

وجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، مسئولي المحافظة برفع كفاءة المواقع الأثرية والسياحية، استعداداً لعودة الحركة السياحية، بعد توقفها لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

كما وجه محافظ الأقصر بتوفير كافة أدوات التعقيم والحماية بالفنادق والمواقع الأثرية من كمامات ومواد كحولية ورش وتعقيم المنشآت بشكل دوري.

وتسود حالة من التفاؤل بين القائمين على القطاع السياحي، رغبةً في عودة حركة الطيران بين البلدين، وذلك على الرغم من غياب عدد من منظمي الرحلات التي اعتادت عليهم، وذلك نظراً للإعلان عن استئناف حركة الطيران بين القاهرة وعدد من البلدان.

وأعلنت محافظة الأقصر، الأسبوع الماضي، استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل، في إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل المستمر بين كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به، في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.